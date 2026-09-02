130 БПЛА сбили силы ПВО в ночь на 2 сентября над регионами России

В течение прошедшей ночи, с 20:00 1 сентября до 8:00 2 сентября, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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