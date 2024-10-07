Владимир Путин присвоил награды двум врачам и педагогу из Кемеровской области

За различные достижения наградили специалистов Научно-исследовательного института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Ирину Сизову и Владимира Ганюкова, а также преподавателя Новокузнецкого педагогического колледжа Елену Арнст.
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