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Владимир Путин присвоил награды двум врачам и педагогу из Кемеровской области

Владимир Путин присвоил награды двум врачам и педагогу из Кемеровской области

За различные достижения наградили специалистов Научно-исследовательного института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Ирину Сизову и Владимира Ганюкова, а также преподавателя Новокузнецкого педагогического колледжа Елену Арнст.

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