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Аналитики оценили шансы «Локомотива» победить «Трактор» в матче открытия нового сезона КХЛ

Аналитики оценили шансы «Локомотива» победить «Трактор» в матче открытия нового сезона КХЛ

В субботу стартует очередной чемпионат КХЛ.В субботу стартует очередной чемпионат КХЛ. Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» в матче открытия нового сезона на домашнем льду встретится с «Трактором».

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