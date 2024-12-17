Команда школы на Годовикова победила в интерактивной игре «Ценности жизни»

В Останкинском команды четырех школ района определили победителя в интерактивной игре «Ценности жизни», организованной и проведенной филиалом «Останкино» ГБУ «СДЦ «Кентавр» и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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