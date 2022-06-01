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В Забайкальском крае сотрудники полиции раскрыли кражу на восемь миллионов рублей

Подозреваемые проникли на территорию строящейся школы и похитили товарно-материальные ценности. Инцидент произошел в ночное время в селе Баляга.

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