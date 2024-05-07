С 7 мая из Хабаровска и Китай запустили речную навигацию

Александр Чумак

Россия и Китай начала речные перевозки пассажиров - туристов в безвизовом режиме!. Это очень хорошее начало между двумя дружественными государствами и такие новшества придадут таким поездкам обильное начало?!!!. ДРУЖБА ДОЛЖНА КРЕПНУТЬ И РЕЧНОЕ СБЛИЖЕНИЕ - ЭТО ПРЕКРАСНО?!!!.👍😀😍❤️💞💯👏👌😁😇😄.