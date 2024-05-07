Начинается сезон речной навигации между Россией и Китаем. Согласно информации министра туризма Хабаровского края Екатерины Пунтус, с 7 мая на линию "Хабаровск – Фуюань – Хабаровск" выходит китайский теплоход вместимостью 99 пассажиров, сообщила министр в своем Telegram-канале.
С 7 мая из Хабаровска и Китай запустили речную навигацию
Комментарии
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Александр Чумак
Россия и Китай начала речные перевозки пассажиров - туристов в безвизовом режиме!. Это очень хорошее начало между двумя дружественными государствами и такие новшества придадут таким поездкам обильное начало?!!!. ДРУЖБА ДОЛЖНА КРЕПНУТЬ И РЕЧНОЕ СБЛИЖЕНИЕ - ЭТО ПРЕКРАСНО?!!!.👍😀😍❤️💞💯👏👌😁😇😄.
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