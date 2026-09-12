Зеленский помахал ручкой Уиткоффу и Кушнеру, показал фигу Трампу и погрозил кулаком Путину

Украину ждет не просто тяжелая, а очень тяжелая зима Константин Ольшанский На фото: президент Украины Владимир Зеленский (в центре), спецпосланник президента США Стив Уиткофф (слева) и зять американского лидера Джаред Кушнер (справа) на церемонии встречи.
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