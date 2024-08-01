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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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1 августа 2024г. состоится общеепархиальная Божественная литургия в Никольском кафедральном соборе.

1 августа 2024г. состоится общеепархиальная Божественная литургия в Никольском кафедральном соборе.

1 августа 2024 года, в день обретения мощей преподобного Серафима Саровского, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, в сослужении духовенства Бобруйской епархии возглавит Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе г.

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