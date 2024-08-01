1 августа 2024г. состоится общеепархиальная Божественная литургия в Никольском кафедральном соборе.

1 августа 2024 года, в день обретения мощей преподобного Серафима Саровского, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, в сослужении духовенства Бобруйской епархии возглавит Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе г.