1 августа 2024г. состоится общеепархиальная Божественная литургия в Никольском кафедральном соборе.

1 августа 2024 года, в день обретения мощей преподобного Серафима Саровского, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, в сослужении духовенства Бобруйской епархии возглавит Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе г.
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