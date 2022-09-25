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    Убогий идиот.Зеленский призвал...
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    За нерушимой границей безнаказанное воровство. Хорошая логика! Надо подумать о нерушимости границ ворья. Сколько укра...В Совфеде объявил...
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Зеленский оценил возможность переговоров с Россией после референдумов

Зеленский оценил возможность переговоров с Россией после референдумов

  Президент Украины Зеленский назвал невозможными переговоры с Россией после референдумов Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS заявил,  Президент Украины Зеленский назвал невозможными переговоры с Россией после референдумов Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS заявил, что переговоры с Россией станут невозможными после проведения референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

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