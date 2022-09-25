Зеленский оценил возможность переговоров с Россией после референдумов

Президент Украины Зеленский назвал невозможными переговоры с Россией после референдумов Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS заявил, Президент Украины Зеленский назвал невозможными переговоры с Россией после референдумов Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS заявил, что переговоры с Россией станут невозможными после проведения референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.