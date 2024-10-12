Камала Харрис: Обещаю, что, став президентом, всегда буду обеспечивать Израиль всем необходимым для защиты от Ирана

Общаясь с избирателями, представляющими еврейскую общину Соединенных Штатов, кандидат в президенты страны от Демократической партии Камала Харрис выразила всестороннюю поддержку Израилю и пообещала, что в случае её избрания Израиль получит все для защиты от Ирана.