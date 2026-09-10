РФ продолжит атаковать суда, перевозившие оружие для ВСУ – Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит наносить удары по торговым судам, которые через Черное море перевозят оружие для Вооруженных сил Украины.
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