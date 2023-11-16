Россия красиво накажет конфискаторов своих активов

Россия МОГЛА бы ответить "красиво", но вряд ли это сделает. Стараниями ЕБНовой шайки, т.н. "капитаны расеянского бизнеса" в гораздо большей степени "эйропэйцы/пиндосы", чем граждане нашей страны, а о ЦБ, структурно подчинённом ФРС и говорить не приходится. Так что одной воли Президента и малого числа порядочных людей в Думе явно маловато для такого шага. ИМХО.

Alex Nемо

Придурки не учат историю. В своё время Бисмарк сказал: - Русские всегда приходят за своими деньгами. И никакие иезуитские соглашения и бумажки не спасут тех кто их попытался обмануть. Ну не дословно конечно, но смысл именно такой.