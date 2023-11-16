© РИА Новости / Алексей Агарышев Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США, несмотря на долгие метания, сомнения и сидение в шпагате на трех стульях, большинством голосов все же одобрил законопроект, предусматривающий использование замороженных российских активов для помощи Украине.
Россия красиво накажет конфискаторов своих активов
Комментарии
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МВ
Мстислав Водяной
1,5 триллиона рублей это капля от 300 млд. доллоров.
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12 час.
И
Искандер
Россия МОГЛА бы ответить "красиво", но вряд ли это сделает. Стараниями ЕБНовой шайки, т.н. "капитаны расеянского бизнеса" в гораздо большей степени "эйропэйцы/пиндосы", чем граждане нашей страны, а о ЦБ, структурно подчинённом ФРС и говорить не приходится. Так что одной воли Президента и малого числа порядочных людей в Думе явно маловато для такого шага. ИМХО.
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11 час.
Alex Nемо
Придурки не учат историю. В своё время Бисмарк сказал: - Русские всегда приходят за своими деньгами. И никакие иезуитские соглашения и бумажки не спасут тех кто их попытался обмануть. Ну не дословно конечно, но смысл именно такой.
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9 час.
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