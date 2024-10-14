13 самых крутых моделей отечественного автопрома

Рекордсмены по продолжительности конвейерной жизни были практически в каждой европейской стране. Volkswagen Kaefer, Citroen 2CV, Trabant, FIAT 126, а также выпускаемый и поныне Mercedes-Benz G-класса – все эти модели неоднократно модернизировали, но основа оставалась неизменной десятилетиями.