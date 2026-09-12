Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Так кто сильнейшая армия арабского Востока? Хуситы взяли под контроль все Красное море

Так кто сильнейшая армия арабского Востока? Хуситы взяли под контроль все Красное море

«Ансар Аллах» молниеносно разгромили Саудовскую Аравию Менее чем за сутки бойцы движения взяли под контроль территорию площадью более 2600 квадратных километров, захватили стратегический глубоководный порт Моха, ключевые военные базы и закрепились на необитаемом, но критически важном острове Зукар.

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