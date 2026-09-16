Лавров: в случае нападения Европы на Россию война будет очень короткой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне с Россией, решится на нападение, конфликт будет совсем иным и очень коротким.
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Логично. Третья мировая просто будет короткой. И победителей там не будет. Будут выжившие и уже без чинов.