Новый мем Олимпиады: в Сети обсуждают неестественную талию китайской пловчихи, которую сравниваю с гуманоидом

Зрители, которые следили за Олимпийскими играми несколько дней назад и наблюдали за заплывом на 100 метров брассом среди женщин, оказались в состоянии недоумения, поскольку все они почувствовали шок, увидев тонкую талию китайской пловчихи.
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