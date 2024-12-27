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Царьград

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ПВО России защитили Курскую область, сбили 3 дрона и ракету из Украины

ПВО России защитили Курскую область, сбили 3 дрона и ракету из Украины

В Курской области силы ПВО России успешно перехватили три украинских беспилотника и одну ракету, угрожавшие региону.

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