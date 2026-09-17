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Мировое обозрение

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Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике: зарплаты в первом полугодии выросли на 6,5%

Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике: зарплаты в первом полугодии выросли на 6,5%

Вице-премьер Александр Новак собрал расширенное совещание по экономике: в кабинете — министр экономического развития Максим Решетников, представители Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Банка России и экспертного сообщества.

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