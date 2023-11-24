Ким Чен Ын сообщил о начале новой эпохи космической мощи

Во время встречи с исследователями, инженерами и сотрудниками Государственного главного управления по аэрокосмической технике глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын сообщил о начале новой эпохи развития космической сферы в государстве после запуска разведывательного спутника «Маллигён-1».