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Ким Чен Ын сообщил о начале новой эпохи космической мощи

Ким Чен Ын сообщил о начале новой эпохи космической мощи

Во время встречи с исследователями, инженерами и сотрудниками Государственного главного управления по аэрокосмической технике глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын сообщил о начале новой эпохи развития космической сферы в государстве после запуска разведывательного спутника «Маллигён-1».

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