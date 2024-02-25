Модные альтернативы шапкам: 5 идей, которые вы сможете подобрать под свой стиль жизни

Головной убор играет очень важную роль в образе женщины. Во-первых, он позволяет чувствовать себя тепло и уютно в любую холодную погоду, во-вторых, аксессуар дополняет образ и делает его стильным и привлекательным.
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