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Царьград

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Пенсионерка из Кохмы четыре дня ждала помощи после инсульта

Пенсионерка из Кохмы четыре дня ждала помощи после инсульта

В Кохме 70-летняя женщина пролежала четыре дня после инсульта без помощи экстренных служб. Бригада не была отправлена из-за отказа диспетчеров, ссылающихся на отсутствие прямой просьбы.

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