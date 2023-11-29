ГЛАВА ГУР КИРИЛЛ БУДАНОВ ПОМЕШАЛ ЕРМАКУ: ОФИС ЗЕЛЕНСКОГО НАЧАЛ ПОДКОВЁРНУЮ БОРЬБУ

В Киеве не спешат комментировать отравление Будановой, однако уже известно наверняка - это могло быть предупреждением Буданову, который, по данным инсайдера, готовил госпереворот с целью смещения Владимира Зеленского, а могло быть и вовсе отравлением наркотиками.