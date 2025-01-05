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Царьград

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The Sunday Times: Стармер хочет убедить Трампа продолжать помощь Киеву

The Sunday Times: Стармер хочет убедить Трампа продолжать помощь Киеву

Визит в Вашингтон запланирован на конец января или начало февраля.Глава кабинета министров Великобритании Кир Стармер намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне вскоре после инаугурации, чтобы убедить его в необходимости продолжать военную поддержку Киева.

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Комментарии
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Eduard
Вы из своего кармана им похогате личного!
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