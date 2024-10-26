Суд арестовал четвертую подозреваемую в деле о коррупции в метро Москвы

«Ъ»: по делу о взятках в метро Москвы арестовали замглавы «ВО «Технопромимпорт»» По делу о коррупции в Московском метрополитене Басманный суд арестовал заместителя гендиректора АО «ВО «Технопромимпорт»» Яну Талипову, она стала уже четверым фигурантом дела, для которого избрана такая мера пресечения.