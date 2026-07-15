Трамп передумал взимать плату за Ормузский пролив

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Президент США Дональд Трамп удивил союзников в Персидском заливе и даже многих своих советников, когда 13 июля объявил о планах взимать 20-процентный сбор со всех грузов, проходящих через Ормузский пролив.
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