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ИА Реалист

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Трамп передумал взимать плату за Ормузский пролив

Трамп передумал взимать плату за Ормузский пролив

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Президент США Дональд Трамп удивил союзников в Персидском заливе и даже многих своих советников, когда 13 июля объявил о планах взимать 20-процентный сбор со всех грузов, проходящих через Ормузский пролив.

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