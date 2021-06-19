Водоснабжение в Ялте планируют наладить к вечеру субботы

Министр ЖКХ Крыма Сергей Донец сообщил, что воду в дома жителей Ялты, которая была вынужденно отключена в минувшую пятницу из-за большой мутности, планируют подать к вечеру субботы, 19 июня.
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