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Десмонд Бэйн пропустит еще как минимум 3-4 недели из-за травмы пальца

Атакующий защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн продолжит восстановление после травмы, полученной в матче против «Миннесоты» (114:103) 11 ноября.

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