"Где кошелёк, бабуль?": в Новосибирской области задержали подростков, издевавшихся на бабушкой

Два парня ворвались в дом одинокой бабушки, угрожали ей и вымогали у старушки деньги. Все свои художества сверхразумы снимали на видео, так что следователям не пришлось по крупицам собирать доказательства их вины.
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