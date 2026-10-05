Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 943 подписчика

Я работал при оциализме в СССР. Я работал при капитализме в РФ. Вот вам несколько основных отличий

Я работал при оциализме в СССР. Я работал при капитализме в РФ. Вот вам несколько основных отличий

Я много лет работал и в Советском Союзе, и в капиталистической России. Поэтому разницу между ними мне объяснять не надо.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя АНГЕЛ АНГЕЛ
АНГЕЛ АНГЕЛ

Посмотрите на всю нашу вертикаль и ветви власти, кто там из них не коммунист? Они прошарили все партии власти от коммунистов до ЕР... Какая им разница кому служить, при какой парти пристроится и обеспечить себе теплое хлебное место, главное это поближе к народной бюджетной халявной кормушке.