Я работал при оциализме в СССР. Я работал при капитализме в РФ. Вот вам несколько основных отличий

Я много лет работал и в Советском Союзе, и в капиталистической России. Поэтому разницу между ними мне объяснять не надо.
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Посмотрите на всю нашу вертикаль и ветви власти, кто там из них не коммунист? Они прошарили все партии власти от коммунистов до ЕР... Какая им разница кому служить, при какой парти пристроится и обеспечить себе теплое хлебное место, главное это поближе к народной бюджетной халявной кормушке.