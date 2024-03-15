Избирательные участки открылись в Красноярске, Новосибирске и Томске

Голосование на избирательных участке стартовало в значительной части регионов Сибири.В частности, голосовать отправятся жители Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, Хакасии, Тувы и Республики Алтай.
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