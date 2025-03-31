Москвичам пообещали обильный дождь в первые два дня апреля

В Москве во второй половине дня вторника, 1 апреля, начнется дождь, при этом ожидается, что он продлится до конца дня среды, 2 апреля, и за это время может выпасть около трети от месячной нормы осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.