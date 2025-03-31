Москвичам пообещали обильный дождь в первые два дня апреля

В Москве во второй половине дня вторника, 1 апреля, начнется дождь, при этом ожидается, что он продлится до конца дня среды, 2 апреля, и за это время может выпасть около трети от месячной нормы осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии