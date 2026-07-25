Лайем Хайфилд сделал максимальный сенчури-брейк 147 в квалификации British Open 2026 (видео)

Лайем Хайфилд оформил свой первый максимум 147 в квалификационном раунде турнира British Open 2026, сообщает WST Лайем Хайфилд (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - квалификация Во время квалификационного матча British Open 2026 в пятницу вечером, Лайем Хайфилд сделал свой первый максимальный брейк, обыграв Стивена Магуайра.