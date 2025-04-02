Rolling Risk: Unvetted Migrants Behind The Wheel Of Big Rigs Threaten US Safety & Security Leaders of a trucking advocacy group are sounding the alarm, claiming that the American Trucking Association (ATA) advised the federal government during the Biden-Harris administration to issue hundreds of thousands of non-domiciled commercial driver's licenses (CDLs) to non-citizens—many of whom reportedly cannot read or write English.
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