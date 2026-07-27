Зеленский предупредил о сложной зиме для Украины и объяснил назначение нового премьера

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна столкнётся с «очень тяжелой зимой». По его словам, подготовка к сложному сезону необходима, учитывая возможные вызовы, связанные в том числе с энергетической сферой.
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