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RT Russia

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RT собрал, что лидеры Запада говорили о выборах на Украине

RT собрал, что лидеры Запада говорили о выборах на Украине

Президент США Дональд Трамп уже не в первый раз говорит о необходимости провести выборы на Украине. Что об этом заявляли на Западе и в Киеве — в разборе Telegram-канала RT.

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