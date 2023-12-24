В Сербии арестованы 35 участников штурма здания администрации Белграда

Страна и люди

В результате протестов в столице Сербии Белграде серьезно пострадали двое полицейских, одному из них едва удалось остановить кровотечение, на данный момент арестованы 35 митингующих, сообщил президент страны Александр Вучич по итогам срочного заседания Совета нацбезопасности страны.