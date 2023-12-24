Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Сербии арестованы 35 участников штурма здания администрации Белграда

В Сербии арестованы 35 участников штурма здания администрации Белграда

В результате протестов в столице Сербии Белграде серьезно пострадали двое полицейских, одному из них едва удалось остановить кровотечение, на данный момент арестованы 35 митингующих, сообщил президент страны Александр Вучич по итогам срочного заседания Совета нацбезопасности страны.

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