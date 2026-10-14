Ямальчанка по суду вернула себе деньги, отданные дропперу

Жительница Ноябрьска смогла вернуть себе деньги, которые ранее у нее забрали мошенники. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, женщину обманул неизвестный посредством мобильной связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТО Минфин предложил ...
- На Камчатке медве...
- На Камчатке медве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым