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РИА Новый день

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Ямальчанка по суду вернула себе деньги, отданные дропперу

Ямальчанка по суду вернула себе деньги, отданные дропперу

Жительница Ноябрьска смогла вернуть себе деньги, которые ранее у нее забрали мошенники. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, женщину обманул неизвестный посредством мобильной связи.

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