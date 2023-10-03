В Польше намекнули Киеву на важность отношений с «проверенными партнёрами»

Украине необходимо налаживать отношения и развивать сотрудничество с «проверенными партнёрами» вместо того, чтобы попытаться сблизиться с более крупными странами, заявил в интервью еженедельнику Sieci глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
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