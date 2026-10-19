Армия мигрантов не просто завербована, но и легализована в России. Между тем ущерб от массового фиктивного трудоустройства иностранцев не ограничивается лишь миллиарднымиОсновная угроза - мы теряем контроль за миграционными потоками, эти люди остаются в тени.
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Затуло их крышует.
Похоже, что чувство Родины осталось только у бойцов СВО и их родных и близких. У остальных его , и все остальные чувства, заменила беспредельная жадность без даже малейших мыслей о будущем своей страны, и даже, о своем будущем.
Почему Затулин и ему подобные до сих пор не осуждены, как враги народа?! Расследование потянет за собой « цепочку предателей», а в это время лишать купленного гражданства РФ всех, совершивших преступления и правонарушения на территории страны вместе с кишлаками родственников- халявщиков, получающих всевозможные пособия и околачивающих груши?! Где Закон о визовом въезде и где Закон о трудовой миграции?! « расхлябанные ворота России» нужно было закрыть еще 30 лет назад.