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«Благословлен свыше». Бронни Джеймс отреагировал на выбор «Лейкерс» под 55-м номером

«Благословлен свыше». Бронни Джеймс отреагировал на выбор «Лейкерс» под 55-м номером

19-летний Бронни выложил картинку от «озерников», посвященную его выбору, с подписью «Благословлен свыше ».

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