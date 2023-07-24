Военное обозрение

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Москва снова подверглась атаке дронов

Москва снова подверглась атаке дронов

Иллюстративное изображение В очередной раз российская столица подверглась атаке дронов. Первый взрыв БПЛА произошёл южнее Третьего транспортного кольца, в районе проспекта Лихачёва.

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