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США не обсуждали с Россией вопрос снижения цен на нефть — Новак

США не обсуждали с Россией вопрос снижения цен на нефть — Новак

Соединенные Штаты не обращались к России с предложением обсудить вопрос снижения цен на нефть, заявил российский вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу CNBC.

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