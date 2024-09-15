Подростковый кризис: как выжить родителям – инструкция

Подростковый возраст – период перемен не только для самого подростка, но и для его родителей. В это время многие сталкиваются с непредсказуемыми изменениями в поведении своего чада, и главное, что родителям нужно знать, – ЭТО ВРЕМЕННО.
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