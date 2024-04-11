«Ариант» пожаловался на нарушения при рассмотрении судом иска о национализации

Один из крупнейших производителей вина в России группа компаний «Ариант» пожаловался в Верховный суд на нарушения при рассмотрении Арбитражным судом Челябинской области иска Генпрокуратуры России о национализации «Кубань-Вино» и других активов группы.
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