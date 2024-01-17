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Мухаммады бурно заселяют Россию-матушку

Мухаммады бурно заселяют Россию-матушку

Вести.UZ Мусульмане из Средней Азии продолжают активно переселяться в Россию, их не пугают ни снег, ни морозы.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Скотина Титов: &quot;граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты&quot;. Автор: &quot;Да, верно, но это потому, что россиян в России пока больше, чем мигрантов&quot;. Я: нет, не верно,потому что в числе россиян совершивших преступления, мигрантов, с российским гражданством, намного больше чем коренных россиян.
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