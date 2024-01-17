Мухаммады бурно заселяют Россию-матушку

Александр Ляшенко

Скотина Титов: "граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты". Автор: "Да, верно, но это потому, что россиян в России пока больше, чем мигрантов". Я: нет, не верно,потому что в числе россиян совершивших преступления, мигрантов, с российским гражданством, намного больше чем коренных россиян.