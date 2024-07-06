"Пилотов-недоучек ВСУ называют смертниками": Что не так с обещанными Украине F-16 и чем наши Су-35 их круче

Запад готовит Украину к «генеральному сражению». Полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что оно будет в августе-сентябре и назвал его «решающей схваткой за господство в воздухе».
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