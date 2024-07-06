"Пилотов-недоучек ВСУ называют смертниками": Что не так с обещанными Украине F-16 и чем наши Су-35 их круче

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Не хвалитесь идя на рать, хвалитесь идя с рати. Но пропиарить наших соколов можно.
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14 час.

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