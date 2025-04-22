МТС: почти половина опрошенных россиян планируют купить вторичную квартиру

Почти половина опрошенных россиян (41%) планируют или уже приобрели вторичную квартиру. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром аналитики и исследований МТС AdTech, которые поступили в редакцию "Газеты.
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