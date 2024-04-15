Самые странные женские имена в СССР

В СССР идеи и ценности коммунизма находили отражение даже в именах новорожденных: родители, желая выразить свою преданность стране и ее идеологии, иногда выбирали для своих детей весьма удивительные имена, которые сегодня могут удивить или даже вызвать улыбку.
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