Новый кроссовер от популярного бренда дешевле 2 млн рублей: подробности о модели

Рынок доступных кроссоверов пополняется новым игроком – . Этот китайский автомобиль уже засветился в Беларуси, где местный дилер объявил цены и комплектации, а значит, скоро его появление ожидается и в России.
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