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Регионы России

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Фестиваль "Вкусы России" приглашает горожан в гастрономическое путешествие

Фестиваль "Вкусы России" приглашает горожан в гастрономическое путешествие

Фестиваль "Вкусы России" традиционно приглашает гостей за символический многонациональный стол. На этом мероприятии представлено более 18 тематических меню, которые позволяют совершить гастрономическое путешествие по стране за один день в одном месте.

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